İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Van'da şimşekler geceyi aydınlattı

Van ve Bahçesaray’da dün akşam etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, görsel şölen oluşturdu.

Van ve Bahçesaray'da dün akşam etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, görsel şölen oluşturdu.


Van ve Bahçesaray'da gece saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. Gece saatlerinden itibaren art arda şimşekler çakarken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Geceyi aydınlatan şimşekler Van'da görsel şölen oluşturdu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.