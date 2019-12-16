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Van'da ‘şırıngalı çikolata' denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi, okul kantinlerinde ve okul çevrelerindeki bakkallarda şırıngalı çikolata denetimi yaptı.


Zabıta Dire Başkanlığı ekipleri, gıda mühendisleri eşliğinde özellikle son günlerde ülke gündeminde yer alan ve 2 çocuğun ölümüne sebep olan şırıngalı çikolata denetimi gerçekleştirdi. Okul kantinlerinde ve çevresindeki bakkallarda gerçekleştirilen denetimlerde, ayrıca kantinlerde satışı yasak olan ürünlerle ürünlerin son kullanma tarihleri de tek tek kontrol edildi.


Denetimlerde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, kantin ve personelin genel hijyen durumu ve kullanılan gıdaların muhafaza koşullarına uygunluğu da denetlendi.


Zabıta ekipleri, çocukların sağlığı konusunda kantinci ve bakkallara ciddi uyarılarda bulunurken, fiziki koşullarında sakınca bulunanların ise en kısa sürede eksikliklerini giderilmesini istedi.

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