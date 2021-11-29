Van'da sirk gösterisi

VAN (İHA) – Dünyaca ünlü Moğolistan sirki ile Yetenek Sizsiniz Türkiye finalisti olan Afrika sirkinin Van'daki gösterisi büyük ilgi gördü.

Dünya birincisi Moğolistan sirki ile Afrika sirki tarafından Van'da ilk kez gösteri yapıldı. 27 - 28 Kasım 2021 tarihinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin kapalı spor salonunda düzenlenen gösteri büyük ilgi gördü.

Organizasyonu yapan Erhan Akdeniz, Moğolistan ve Avrupa sirklerinin Van'da ilk defa gösteri yaptığını belirterek, “Van ilinde bir ilki gerçekleştirmek istedik. Van halkının misafirperverliği ve anlayışından dolayı teşekkür ederiz. Van için yeni projelerimiz de olacak. Yeni sirkimize Van halkını bekliyoruz” dedi.