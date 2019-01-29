İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da sis Kurubaş Geçidi'nde etkili oluyor

Van’da, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

Van'da, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiliyor.


Sabah saatlerinde başlayan ve belli aralıklara devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde yerini sisle bıraktı. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyrederke, karayolları ekipleri ise bölgede kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.