Van'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

00'dan itibaren Van'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı.

Korona virüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla başlatılan kısıtlama süreci akşam 20.00 itibarıyla başlarken, tedbir kapsamından biri olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlanması ise bu akşam itibariyle uygulandı. Kısıtlanmanın başlamasıyla birlikte kent merkezindeki iş yerleri kepenklerini indirirken, çalışanları ise evlerinin yolunu tuttu. Yasağın başlamasına kısa bir süre kala dışarıda olan vatandaşlar, cadde ve sokakları boşalttı.

Van polisi kısıtlamaya uymayanlara göz açtırmadı

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Valilik kararıyla kentin en işlek noktalarında kontrol yapmaya başladı. Kısıtlama kapsamında muaf olanların kimlik ve belgeleri kontrol edilirken, sokağa çıkma izni olmayan vatandaşlar hakkında ise cezai işlem uygulandı. Öte yandan bu akşam 20.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, pazar saat 10.00'a kadar devam edecek.