Van'da sokak isimleri için tabela çalışması

Kent estetiğine önem veren Van Büyükşehir Belediyesi, il genelinde zarar gören sokak isim tabelalarını onarırken, görselliği bozan reklam panolarını da kaldırıyor. Ulaşım Daire Başkanlığı ekiplerince İpekyolu ilçesinde başlatılan çalışma ile cadde ve sokaklarda olumsuz görüntü oluşturan, yaya ve araç trafiği için de tehlike arz eden mahalle ve sokak isim levhaları onarılarak, iş yerlerine ait reklam panoları ise kaldırıldı.

İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerine bağlı 147 mahalleyi kapsayan çalışma kış şartlarına rağmen devam ediyor.