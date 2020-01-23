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Van'da sokak isimleri için tabela çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi olumsuz hava şartları ve çevresel etkenlerden zarar gören sokak isim tabelaları ve kent estetiğini bozan reklam panolarıyla ilgili çalışma başlattı.


Kent estetiğine önem veren Van Büyükşehir Belediyesi, il genelinde zarar gören sokak isim tabelalarını onarırken, görselliği bozan reklam panolarını da kaldırıyor. Ulaşım Daire Başkanlığı ekiplerince İpekyolu ilçesinde başlatılan çalışma ile cadde ve sokaklarda olumsuz görüntü oluşturan, yaya ve araç trafiği için de tehlike arz eden mahalle ve sokak isim levhaları onarılarak, iş yerlerine ait reklam panoları ise kaldırıldı.


İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerine bağlı 147 mahalleyi kapsayan çalışma kış şartlarına rağmen devam ediyor.

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