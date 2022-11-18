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Van'da sonbahar güzelliği

Van’ın doğal güzellikleri sonbaharda ziyaretçilerine eşsiz bir renk cümbüşü sunuyor.

Van'ın doğal güzellikleri sonbaharda ziyaretçilerine eşsiz bir renk cümbüşü sunuyor. Sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarıyla bezenen doğa, farklı güzellikleri beraberinde getiriyor.


Van'da, sonbahar mevsimi ile birlikte kısmen sararmaya başlayan yaprakların oluşturduğu güzel manzaralar, görülmeye değer kareler oluşturuyor. Kış mevsiminin habercisi hazan mevsimi sonbahar, görsel şölen sunuyor. Sonbahar mevsimi ile birlikte kısmen sararmaya başlayan yaprakların oluşturduğu güzel manzaralar, görülmeye değer kareler oluşturuyor. Van'ın doğal güzellikleri sonbaharda ziyaretçilerine eşsiz bir renk cümbüşü sunuyor. Yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarıyla bezenen tabiat, farklı güzellikleri beraberinde getiriyor. Van'ın değişik bölgelerinde doğal güzellikler kartpostallık manzaralar sunuyor.

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