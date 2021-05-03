Van'da sosyal destek ödemeleri konulu toplantı

Valilikte yapılan toplantıya Vali Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Bülent Mercimek, ilgili kurum amirleri katılırken, 13 ilçe kaymakamı da zoom üzerinden bağlandı. Sosyal destek ödemelerinde aksama olmaması için kurumların koordinasyon içinde çalışmasının önemli olduğunu vurgulayan Vali Bilmez, “Bu süreçte güvenlik güçlerimiz, PTT çalışanlarımız ve VEFA destek gruplarımız birlikte hareket edecek. Ayrıca mahalle muhtarları ve imamlara da büyük görev düşüyor. Sosyal destek ödemelerinin en kısa sürede vatandaşlarımızın eline geçmesi için seferber olacağız” dedi.

Korona virüs ile mücadelede yapılması gerekenler ile ilgili açıklama yapan Vali Bilmez, “Tam kapanma döneminde inşallah bulaş riskini ve vakaları minimize edeceğiz. Bu dönemde aşı bizim için çok önemli bir silah. Sırası gelen vatandaşlarımızın aşı olmasını istiyoruz. Korona virüs ile mücadele kapsamında denetimlerimizi çok sıkı bir şekilde yapıyoruz. Kurallara uymayanlara gerekli cezaları uyguluyoruz. İnşallah sıkı tedbirlerimizin yanında aşılama oranımızı yükseltirsek kapanma dönemini başarılı bir şekilde tamamlayarak yaz aylarına rahat gireceğiz. Hep birlikte bu hastalığı yeneceğiz” dedi.

Kaymakamların da ilçelerinde gerekli tedbirleri almasını isteyen Vali Mehmet Emin Bilmez, kaymakamların taleplerini dinledikten sonra toplantıyı tamamladı.