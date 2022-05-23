Van'da Sosyal Güvenlik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Van'da ‘16-22 Mayıs Sosyal Güvenlik Haftası' çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinliklerle ilgili bilgi veren Van Sosyal Güvenlik İl Müdürü Abidin Göksoy, hafta boyunca kentteki kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra STK başkanlarının ziyaret edilerek çalışmalar hakkında bilgilendirilmelerde bulunulduğunu söyledi. Göksoy, “Sosyal Güvenlik Haftası çerçevesinde ilimizde en çok sigortalı çalıştıran, en çok prim ödeyen, en çok sigortalı kadın çalıştıran ve en çok sigortalı engelli çalıştıran ilk üç işverenler ziyaret edilerek, kendilerine teşekkür belgesi takdim edildi” dedi.

Sosyal Güvenlik Haftası çerçevesinde bazı kamu kurum ve kuruluşlardan da kendilerine ziyaretler yapıldığını aktaran Göksoy, “Sosyal Güvenlik Haftası çerçevesinde özellikle kayıt dışı çalışmanın önlenmesi için sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ile koordineli bir şekilde çalışmaların yapılması kararlaştırıldı. Van Valiliği, SGK, DAKA, KOSGEP, Van Organize Sanayi Bölgesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Ticaret Borsası gibi kurum ve kuruluşların ile sivil toplum örgütlerinin destekleri, teşvikleri ve projeleriyle ilimizde istihdama katkı sunulmuş ve özellikle çağrı merkezleri ile tekstil firmalarında sigortalı işçi sayısında büyük oranda artış olmuş ve kayıt dışı ciddi anlamda azalmıştır” ifadelerini kullandı.

Bundan sondaki süreçte de kayıt dışı çalışmanın önüne geçilmesi için rehberlik çalışmalarına devam edileceğini vurgulayan Göksoy, ‘Alo 170'e, CİMER'e veya SGK'ya yapılan ihbarlarla, şikayetlerle sigortasız çalışmanın önüne geçileceğini söyledi. İşverenlerin bünyesinde çalıştırdıkları sigortalıların, sigortasını deneme süresinde de olsa bile çalıştırmaya başlamadan bir gün önce yapmaları gerektiğinin altını çizen Göksoy, “Çalışanlar sigortasız çalıştırıldıklarını ya da ücretlerinin veya çalışma sürelerinin eksik bildirildiğini düşündüklerinde, ihbar ve şikayetlerini Sosyal Güvenlik Kurumu'na iletebilirler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ‘Alo 170'i 7/24 arayabilirler. Bunun yanında en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine şikâyetlerini iletebilirler. Her türlü istek, şikayet, ihbar, görüş ve öneriler Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden de yapabilirler. İşverenlerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları, teşviklerinin yanmaması için kayıtlı istihdama önem vermelerini önemle hatırlatıyor, kazasız ve bol kazançlı günler diliyorum” diye konuştu.