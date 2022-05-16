Van'da Sosyal Güvenlik Haftası kutlandı

Van'da Sosyal Güvenlik Haftası'nın 16'ncı yılı kutlandı.

Sosyal Güvenlik Haftası nedeni ile Van'da çelenk töreni düzenlendi. Van Valiliği önünde Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin açıklamada bulunan SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığını tek çatı altında birleştiren ve cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarından biri olarak kabul edilen sosyal güvenlik reformunun 16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edildiğini ifade ederek, bu nedenle her yıl 16 Mayıs'ı içine alan haftanın ‘Sosyal Güvenlik Haftası' olarak kutlandığını söyledi. Düzenlenen etkinlikler ile Sosyal Güvenlik Kurumunu, herkese ve her kesime tanıtmayı hedeflediklerinin altını çizen Göksoy, “İnsanlarda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz etkinliklerde, iletişimin her yöntemi kullanılarak toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışacağız. Hafta boyunca gelenekselleşen bazı faaliyetlerimizi bu yıl da yapmayı sürdüreceğiz. Paydaşlarımız olan sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve kamu yöneticilerine ziyaretler gerçekleştireceğiz. Bunun yanında yerel yönetimlerle yaptığımız işbirliği ile hafta için hazırladığımız yazılı ve görsel tanıtım ve bilgilendirici materyaller vatandaşlarımıza ulaştırılacak” dedi.

Topluma kazandırılacak her bilinçli vatandaşın, kendisi ve topluma sağladığı olumlu katkıda özellikle basının önemli payı olduğunun bilincinde olduklarını vurgulayan Göksoy, “Biliyoruz ki güçlü bir Sosyal Güvenlik Kurumu, güçlü bir Türkiye demektir. Pandemi döneminde de hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması ve hizmetlerimizin aksamaması için il müdürlüklerimizde tüm çalışma arkadaşlarımız mesai mevhumu gözetmeksizin çalışmıştır. Salgın sürecinde hiçbir vatandaşımız sağlıktan faydalanamama, tedavi olamama ya da ilaç alamama gibi bir sorunla karşılaşmadı. Türkiye olarak ne kadar güçlü olduğumuzu salgın döneminde tüm dünyaya gösterdik. Ülkemiz bu sıkıntılı günlerde sağlam temeller üzerine inşa edilen ‘Genel Sağlık Sigortası' sistemimiz sayesinde tüm dünyaya örnek oldu. 2002'de yüzde 70 olan Genel Sağlık Sigortasının çerçevesi bugün yüzde 99,5'e ulaşmış durumda. 2016 yılında yapılan düzenlenme ile Genel Sağlık Sigortası primi tek kaleme indirilerek, geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı, 2022 yılı için 150,12 TL'dir. Bu kişiler aylık olarak ödeyebilecekleri bu cüzi tutarla hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları eşleri, çocukları ile anne ve babaları sağlık güvencesine sahip olmasalar bile GSS bünyesinde olup sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkına sahip oluyorlar” ifadelerini kullandı.

Bu yılın ana teması olan kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Göksoy, “Toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Kayıt dışı istihdamın genişlemesi, bir taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açarken, diğer taraftan da kayıtlı istihdam aleyhinde haksız rekabete yol açmaktadır. İl müdürlüklerimizde görevli arkadaşlarımızın da gayretiyle hep birlikte çalışmalara katma değer katacak tüm taraflarla işbirliği içerisinde bir çalışma anlayışı yürütüyoruz. Kurum olarak verdiğimiz hizmetlerin iyileştirmesi, prim teşviki uygulamaları, veri paylaşımına dayalı çapraz denetimler, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, yenilikçi uygulamalarımız ve tabii ki kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu alanlarda hayata geçirdiğimiz projeler kayıt dışı istihdamın düşürülmesine önemli katkı sunmaktadır. Sosyal Güvenlik Reformunun hayata geçmesi ile birlikte atılan önemli adımlardan bir tanesi de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin arttırılmasına yönelik çalışmaların önem kazanmasıdır. Cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığı bir anlayışı hayata geçirmeye çalıştık ve bilinçlendirme, farkındalık, etkin rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik vererek bu süreçte yüzde 50'lerde olan kayıt dışı istihdam oranı bugün yüzde 30'lara kadar düşmüştür. Bu anlamda tek çatı altında 16'ncısını kutladığımız Sosyal Güvenlik Haftası'nın ülkemizin tüm kesimleri için kutlu olmasını, yapacağımız etkinliklerin sosyal güvenlik bilinci ve anlayışının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamasını diliyorum” diye konuştu.