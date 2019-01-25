Van'da ‘Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' projesi

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İpekyolu, Süphan, Gevaş, Edremit, Gürpınar, Çaldıran ve Tuşba gençlik merkezlerince yürütülen “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” projesi kapsamında toplamda 479 öğrenci; spor, güzel sanatlar, yüz boyama, müzik, ebru, hat sanatsı ve zeka oyunları gibi sosyal etkinliklere katıldılar. Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Cevdet Arslan'ın katılımıyla İpekyolu Gençlik Merkezinde düzenlenen kahvaltı programı sonrası 45 dakikalık kitap okuma etkinliği yapıldı. Daha sonra gençlerin ve öğrencilerin katılımları ile yüz boyama, resim, müzik, ebru sanatı, tiyatro gibi sosyal aktiviteler yapıldı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç; “Sosyal Medyadan Sosyal Meydanlara” projesi kapsamında etkinlik düzenlediklerini belirterek, “İpekyolu, Tuşba, Gevaş, Gürpınar, Erciş, Süphan, Edremit ve Çaldıran gençlik merkezlerimizden gençlerimiz ve sporcu kardeşlerimiz ile birlikte sosyal medyalarda değil, sosyal meydanlarda sloganı ile birçok farklı etkinliklerimizle bu projede yer almanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bugün İpekyolu Gençlik Merkezimizde gençlik liderleri ve gönüllü gençlerimizin ‘bu projede bizde varız' diyerek farkındalık oluşturmak için düzenledikleri çeşitli etkinliklerde, günümüzün çoğunu bilinçsiz bir şekilde sosyal medya ve sanal ortamda geçirdiğimizi ve bu boşa geçirilen zamanımızı ise yapılan sosyal etkinliklerle dolu dolu geçirerek herkesin sosyal medyadan uzaklaşıp, gençlik merkezlerimiz ve spor tesislerimizde istedikleri branşlardaki etkinliğe katılabileceklerini bu proje ile bir kez daha göstermiş olduk. Projemizde; telefona, televizyona bağımlı olan gençlerimizi sosyal medyadan uzaklaştırıp sosyal meydanda bir araya getirmek istedik. Yapmış olduğumuz etkinliklerde, gençlerimizi bir araya getirdik ve kaynaştırdık. Amacımız bu tür etkinlikleri artırarak gençlerimizi sosyal medyadan uzaklaştırmak. İlimiz ve ilçelerimizde bu projemize yoğun katılım sağlayan tüm gençlerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.