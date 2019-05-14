Van'da “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” projesi kapsamında Van'da da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İpekyolu, Süphan, Gevaş, Edremit, Erciş, Gürpınar, Çaldıran ve Tuşba gençlik merkezlerince yürütülen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında İskele 15 Temmuz Şehitler Parkı, Kurtuluş Parkı, Edremit Su Sporları Merkezi ile Gevaş, Çaldıran, Gürpınar ve Erciş gençlik merkezlerinde toplamda 529 genç; spor, güzel sanatlar, yüz boyama, müzik, ebru, hat sanatı, zeka oyunları, futbol turnuvaları ve müzik gibi farklı sosyal etkinliklere katıldı. İskele 15 Temmuz Şehitler Parkında İpekyolu Gençlik Merkezinin organizasyonluğunda düzenlenen programda gençlerle bir araya gelen Gençlik Merkezleri Şube Müdürü Sunullah Ercek, projenin 81 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirildiğini söyledi. Erçek, “Amacımız; sosyal medyaya bağımlı olmuş ya da bir şekilde sosyal medya kullanan gençlerimizi asıl sosyalleşecek alanlara taşımak. Onları biraz telefon, tablet, sanal alem ve internetten uzaklaştırıp böyle gerçekten sıcak, samimi bir arkadaşlık kuracak ortama taşımak. Ülkemiz geneli 300'e yakın gençlik merkezimiz bu amaçla, gençlerin kendilerini kültürel, sanatsal birçok alanda yetiştirmeleri için kuruldu. Bu anlamda hizmet veriyoruz. Bugün işte çocuklar bir araya gelip eğleniyorlar, tanışıp arkadaşlık kuruyorlar" dedi.

Tuşba Gençlik Merkezinin iftar sonrası Kurtuluş Parkında organize ettiği programa katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise, gençleri kırmayarak kaleye geçti. Daha sonra bir açıklama yapan İnanç, "İpekyolu, Tuşba, Gevaş, Gürpınar, Erciş, Süphan, Edremit ve Çaldıran gençlik merkezlerimizden gençlerimiz ile birlikte sosyal medyalarda değil, sosyal meydanlarda sloganı ile birçok farklı etkinliklerimizle bu projede yer almanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bugün İskele 15 Temmuz Parkında İpekyolu Gençlik Merkezimiz, Edremit Su Sporları Merkezimizde, Edremit Gençlik Merkezimiz ve iftar sonrası ise Kurtuluş Parkında gençlik liderleri ve gönüllü gençlerimizin 'bu projede bizde varız' diyerek farkındalık oluşturmak için düzenledikleri birçok çeşitli etkinliklerde, günümüzün çoğunu bilinçsiz bir şekilde sosyal medya, internet ve sanal ortamda geçirdiğimizi ve bu boşa geçirilen zamanımızı ise yapılan sosyal etkinliklerle dolu dolu geçirerek herkesin sosyal medyadan uzaklaşıp, gençlik merkezlerimiz ve spor tesislerimizde istedikleri branşlardaki etkinliğe katılabileceklerini bu proje ile bir kez daha göstermiş olduk. Projemizde; telefona, internete, ve televizyona bağımlı olan gençlerimizi sosyal medyadan uzaklaştırıp sosyal meydanda bir araya getirmek istedik” diye konuştu.