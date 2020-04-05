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Van'da sosyal mesafeye uymayan 6 kişiye para cezası kesildi

Van’da bir otomobil içerisinde bulunan 6 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Van'da bir otomobil içerisinde bulunan 6 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası kesildi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 30 büyükşehrin giriş ve çıkışları trafiğe kapatıldı. Bu kapsamda Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Edremit ilçesindeki polis kontrol noktasına gelerek yapılan denetimleri yerinde inceledi. Polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir otomobilde 6 kişinin sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Gençler otomobilden indirilip ateşleri ölçülürken, Emniyet Müdürü Ali Karabağ ise gençlere neden 6 kişinin otomobile bildiğini sordu. Alınan karar gereği sosyal mesafeye uymadıklarını söyleyen müdür Karabağ, gençlere yasayı anlattı. Ekipler, daha sonra gençlere sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası kesti.

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