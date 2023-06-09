Van'da "Spor Van" yaz okulları başladı

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle yürütülen "Spor Van" yaz okulları projesi düzenlenen törenle başladı.

Atatürk Şehir Stadyumu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, sporcuların çeşitli dalda gösterileriyle devam etti. Halk oyunları gösterisinin yapıldığı törende bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, her çocuğun bir spor dalıyla ilgilenmesini hedeflediklerini belirtti. Beden eğitimi öğretmenlerine ve antrenörlere teşekkür eden Vali Balcı, “Her çocuğun bir spor dalıyla uğraşması ya da bir spor dalının izleyicisi olma hedefiyle büyük bir azimle, gayretle arkadaşlarımız ilerliyor. Sporu seven, spor faaliyetlerini destekleyen bir vali olarak devletin bütün imkan, kabiliyet ve potansiyelini spora, özellikle de çocuklara kullanmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Yaklaşık 20 milyon lira değerinde spor malzemesini çocuklarla buluşturduklarını dile getiren Balcı, “Şu anda 10 yüzme havuzu, 16 spor salonu inşaatımız devam ediyor. Okul bahçelerine 250 voleybol ve basketbol sahası yaptık. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 2023 Spor Van tesisleri, voleybol basketbol sahası, halı saha ve tenis kortu üçlemesinden oluşan tesisleri bütün ilçelere yapıyoruz. Kısacası spor altyapısına destek vereceğiz. Böylece nihai amacımız çocuklarımızın ya bir spor dalıyla uğraşması ya da bir spor dalının iyi bir izleyicisi olması hedefine ulaşmış olacağız” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı, sporculara çeşitli ödüller verdi.