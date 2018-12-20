Van'da 'Sporda Doping ve Madde Bağımlılığı' konferansı

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) tarafından Van'daki 7 kütüphaneye yaklaşık 3 bin 500 kitap dağıtılırken, öğrencilere yönelik de 'Sporda Doping ve Madde Bağımlılığı' konulu konferans düzenlendi.

DUMESF Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, yönetim kurulu ve Van Temsilcisi Rakıp Aslan, Van'da 7 kütüphaneye 3 bin 500 kitap dağıttı. Başkan Ilıcak ve üyeler, kitap dağıttıkları kütüphaneleri ziyaret ettikten sonra okulun öğrencilerine de uyuşturucu ve diğer bağımlılık yapan maddelerle doping hakkında konferans verildi.

Başkan Ilıcak, Türkiye'de küçük yaşlara düşen uyuşturucu bağımlılığının spor ile yenilebileceğini ifade ederek, sporun genç nesiller için ileri ki hayatlarında önemli olduğunu vurguladı. Ilıcak, "Yerel yönetimlerle uyuşturucuya çözüm bulmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 20 yıldır kütüphanesi olmayan okullara kitap toplayarak yardımcı olmak, kitap okumalarını sağlamak, organizasyonlar yapmak suretiyle genç jenerasyonumuzu, uyuşturucu bağımlısı veya herhangi bir bağımlılığa bulaşmadan sağlam yaşayabileceği toplum olması için uğraşıyoruz. O yüzden hedefimiz, uyuşturucuyla mücadelede tek yol spor diyoruz. Uyuşturucuyla mücadelede kitabın ve kütüphanenin çok önemli olduğunu biliyoruz. Bizim çalışmalarımız yaklaşık 10-12 yıldır devam ediyor. Spor organizasyonlarıyla ve konferanslarla çalışmalarımızı sergiliyoruz. Yurt dışında ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde temsilciliklerimiz var. Türkiye'de de 20 ilde temsilciliklerimiz var” dedi.

Edremit İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve Aile Destek Merkezleri Koordinatörü Ayşegül Karaman da, DUMESF yöneticilerine kitap desteklerinden ve uyuşturucuyla mücadele ile ilgili verdikleri konferanstan dolayı teşekkür etti.

DUMESF Van Temsilcisi Rakıp Aslan ise, Federasyon Başkanı Ilıcak ve beraberindekilerin Van'da 7 kütüphaneye kitap dağıttıklarını belirterek, uyuşturucuyla mücadele etmenin en önemli yolunun kitap okumak ve spor yapmak olduğunu kaydetti. Aslan, yaptıkları bu çalışmaların gençlere ve ailelere faydalı olması dilediğinde bulundu.