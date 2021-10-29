Van'da su baskınlarına büyükşehir belediyesinden anında müdahale

Olayın ilk dakikalarından itibaren Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlıkları ile Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri su taşkınlarına neden olan sağanak yağışla birlikte harekete geçti. Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe, Beyüzümü ve İstasyon mahallelerinin Farklı noktalarında su baskını ihbarı alan İtfaiye ve VASKİ ekipleri, su tahliyesi yaparken, Fen İşleri Dairesi başkanlığına bağlı ekipler ise mahallelerde çamur ve balçık temizliği yapıyor. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çok sayıda araç ve personelle hummalı bir mücadele yürüten ekipler, çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı.