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Van'da su ürünleri denetimi

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir’in katılımıyla su ürünleri denetimi yapıldı.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir'in katılımıyla su ürünleri denetimi yapıldı.


Denetimlerde balıkların avlanabilir asgari boyları, balıkların tazeliği kontrol edilirken, son zamanlarda görülen zehirli balon balığı konusunda da balıkçılar bilgilendirildi.


Açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, vatandaşların taze balık tüketmeleri, asgari boy sınırı altında balık satışının önüne geçilmesi ve son zamanlarda görülen zehirli balon balığı konularında balıkçıkları ve halkı bilinçlendirmek amacıyla sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde de ekiplerin sahada denetimlerine devam ettiğini söyledi.

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