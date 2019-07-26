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Van'da sulama kanalına düşen genç hayatını kaybetti

Van’ın Gürpınar ilçesine sulama kanalına düşen 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Van'ın Gürpınar ilçesine sulama kanalına düşen 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Yolaşan Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah erken saatlerde tarlayı sulamaya giden Rıdvan Tunç (23) isimli genç, ayağının kayması sonucu sulama kanalına düştü. Ailesi Tunç'tan uzun süre haber alamayınca aramaya çıktı. Yapılan arama sonucu Tunç'un cansız bedeni sulama kanalında bulundu. Kanaldan çıkarılan Tunç'un cansız bedeni, otopsi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne götürüldü. Olayı yerine gelen Tunç'un yakınları sinir krizi geçirdi.


Ailesi ile yaşayan ve nişanlı olan Rıdvan Tunç'un 4 yıllık sağlık bölümü mezunu olduğu öğrenildi.

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