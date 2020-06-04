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Van'da ‘Süper Ay' görüntülendi

Ay’ın dünyaya en yakın konumda olduğu normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği gökyüzü olaylarından birisi olan ‘Süper Ay’ Van’da görüntülendi.

Ay'ın dünyaya en yakın konumda olduğu normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği gökyüzü olaylarından birisi olan ‘Süper Ay' Van'da görüntülendi.



Doğa olayı tutkunlarının heyecanla beklediği Süper Ay, gün batmasıyla ortaya çıktı. Gökyüzünde sıra dışı bir görüntüye sahne olan Süper Ay, Van'ın merkez Edremit ilçesinde gözlemlendi. Gökyüzünde bulutların olmaması Süper Ay'ın net bir şekilde görülmesine neden olurken, ayın bu hali doğa olayı tutkunlarına doyumsuz manzara sundu.

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