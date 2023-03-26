Van'da şüpheli çanta alarmı

Van'ın en işlek meydanlarından biri olan Beşyol'da akşam vaktinde bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.

Olay, saat 21.40 sıralarında Beşyol Meydanı'nda bulunan Dabbaoğlu Parkı'nda meydana geldi. Parkta bırakılan şüpheli çantayı gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önce caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak çevre güvenliği aldı. Daha sonra olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri şüpheli paketi fünye ile kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen şüpheli paketin boş çıkması üzerine cadde trafiğe açıldı.