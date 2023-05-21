İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Van'da şüpheli çanta alarmı

Van’ın İpekyolu ilçesinde kaldırım üzerine bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde kaldırım üzerine bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.


İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde bulunan Sosyal Meskenler Sitesi'nin önündeki kaldırıma bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önce sokağı araç ve yaya trafiğine kapatarak, çevre güvenliği aldı. Daha sonra olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri şüpheli çantayı fünye ile kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen şüpheli çantadan kıyafetler çıktı. Olumsuz bir durum çıkmaması üzerine cadde trafiğe açıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.