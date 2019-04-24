Van'da şüpheli ölümler artık daha çabuk aydınlatılacak

Van'da yapımı tamamlanan Adli Tıp Şube Müdürlüğü binasının hizmet vermeye başlamasının ardından şüpheli ölümlerin artık daha çabuk aydınlatılacağı belirtildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesinde 2016 yılında temeli atılan ve 2018 yılının sonunda yapımı tamamlanan Adli Tıp Şube Müdürlüğü yeni binasında hizmet vermeye başladı. Yakın zamanda alt yapısı tamamlanan binada; 3 adli tıp uzmanı, bir kimyager, bir laborant, 3 otopsi teknikeri, 4 büro personeli, 2 elektrik ve sıhhi tesisat teknikeri, 2 hizmetli olmak üzere toplamda 16 kişiyle hizmet veriyor. Van ve ilçelerinin yanı sıra Bitlis ve Hakkari il ve ilçelerinden gelen her türlü adli, tıbbi, otopsi işlemleri ve adli raporların yapıldığı şube müdürlüğü, yakın zamanda tam kapasiteyle hizmet vermeyi planlıyor. Acil toksikoloji ve acil DNA laboratuvarının da kısa zamanda faaliyet vermesiyle birlikte adli ve şüpheli ölümlerin artık daha kısa sürede aydınlığa kavuşturulması hedefleniyor.

İHA muhabirine konuşan Adli Tıp Şube Müdürü Adli Tıp Doktoru Bedir Korkmaz, 2016 yılında temelleri atılan binanın 2018 yılının sonunda hizmete açıldığını ifade etti. Binanın alt yapı çalışmasının bittiğini ifade eden müdür Dr. Korkmaz, “Yeni hizmet binamızda 5 aydır faaliyet yürütüyoruz. Alt yapı çalışmalarının hemen hemen hepsi bitti. Binamızda iki tane laboratuvarımız, toksikoloji laboratuvarı, biyoloji laboratuvarı, iki tane de otopsi solunumuz var, 9 tane cenaze saklama dolabımızla binamız hizmet vermektedir” dedi.

“Adli olaylar açısından Van'ın kapasitesi çok yüksek”

Van ilinin büyük bir şehir olmasından dolayı adli kapasitesinin yüksek olduğu bir il olduğunu dile getiren Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burası Van için üstün bir gayret oldu. Çünkü Van büyük bir şehirdir. Van'ın yanı sıra Hakkari ve Bitlis'te de buraya cenazeler gelmektedir. Adli olaylar açısından Van ilinin kapasitesi çok yüksek. Radyoloji görüntüleme cihazlarımız çok ileri düzeydedir. Vücutta bulunan bir mermi çekirdeğini bulma ve ya vücudun herhangi bir bölgesinde kırıkları tespit etme noktasında bize çok yardımcı oluyor. Laboratuvarlarımız da tam olarak hizmete geçtikten sonra adli vakalarda, şüpheli ölümlerdeki delillerimizi ayrıntılı bir şekilde savcılarımıza ve mahkememize sunabileceğiz.”