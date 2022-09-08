Van'da sürekli eğitim merkezi ile 404 öğrenci üniversiteli oldu

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla 2017 yılında hizmete açılan Büyükşehir Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2022 yılında da yeni bir rekora imza attı. Özellikle dershaneye gitme imkânı bulamayan öğrencilerin önemli eğitim duraklarından biri olan merkez, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 660 öğrenciyi ücretsiz olarak Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırladı.

Yıl boyunca eğitim gören 660 öğrenciden 404'ü, Türkiye'deki çeşitli üniversitelerdeki tıp, hukuk, eczacılık, diş hekimliği, mühendislik, mimarlık, eğitim fakültelerine ve fen edebiyat fakültelerine yerleşti. 288 öğrenci ise orta öğretim KPSS, ön lisans KPSS ve Milli Savunma Üniversitesi Sınavına hazırlık yaptı.

Alınan başarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Öner Çayırlı, “Büyükşehir Sürekli Eğitim Merkezi olarak bu yıl 660 öğrencimizden 404'ünün üniversiteye yerleşmesinin verdiği haklı gururu yaşıyoruz. Ek yerleştirme ve yeteneğe bağlı yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile bu sayının çok daha yukarılara taşınacağını şimdiden söyleyebiliriz. Son yıllarda kazandığımız bu başarı ivmesi sayesinde Büyükşehir Sürekli Eğitim Merkezimiz sadece ilimizde değil bölge illerde de adından başarı ile söz ettirmektedir. Öyle ki şimdiden sürekli eğitim merkezimize çevre illerden başvuru yapan öğrenci sayımız büyük artış göstermiştir. Kayıtlarımızın bitmesine iki hafta kalmış olmasına rağmen kontenjanımızın iki katı kadar başvuruyu şimdiden almış bulunmaktayız. Tâbi bu başvuruların bu kadar yüksek olmasında valimizin son zamanlarda gençlere ve eğitime yönelik verdiği mesajlar, hayata geçirdiği projeler çok büyük öneme sahiptir. Geçtiğimiz yıl sadece üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize değil aynı zamanda orta öğretim ve ön lisans mezunlarına KPSS için kurslarımız hizmet vermişti. Valimizin destekleri ile sürekli eğitim merkezimizin fiziksel şartları bu yıl daha da iyileştirilmiş, öğrencilerimize yönelik kaynaklar daha da zenginleştirilmiştir. Ayrıca eğitim merkezimiz geçen yıl olduğu gibi sabah 08.00'dan akşam 21.00'a kadar öğrencilerimizin hizmetine açık tutulacak. Etüt öğrencilerimize belediyemizin katkıları ile ikramlar sunulacak ve bu hizmetlerin tamamı valimizin desteği ile ücretsiz olacaktır. Son olarak şunu da belirtmek istiyorum, son yıllarda yerleştirmede yüzde doksanın üstünde başarı yakalayan sürekli eğitim merkezimizin bu yılki tek hedefi tüm öğrencilerimizi istedikleri bölüme yerleştirmek olacaktır” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezine kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin Semaver Kavşağı Dursun Odabaş Tıp Merkezi Ek Poliklinik binasında bulunan merkeze 23 Eylül tarihine kadar başvuru yapabilecekleri belirtildi.