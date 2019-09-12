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Van'da tam donanımlı mobil sağlık aracı yeniden hizmete başladı

Van Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle alınan ve içerisinde gerekli tedaviler için her türlü tıbbi cihazın bulunduğu mobil gezici sağlık aracı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatıyla yeniden hizmete başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle alınan ve içerisinde gerekli tedaviler için her türlü tıbbi cihazın bulunduğu mobil gezici sağlık aracı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla yeniden hizmete başladı.


Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle alınan ve içerisinde gerekli tedaviler için her türlü tıbbi cihazın bulunduğu mobil gezici sağlık aracı, Eski Van Valisi ve Büşükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun katıldığı törenle hizmete başladı. 31 Mart mahalli yerel seçimlerden sonra hizmeti durdurulan tam donanımlı mobil sağlık aracı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Emin Bilmez 'in talimatıyla tekrar tam donanımıyla hizmet vermeye başladı. Van Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bilgilendirme paylaşımında, "Mobil sağlık aracımız, Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokolle vatandaşın hizmetine sunuldu.Dijital tomografi ve röntgen, ultrasonografi, jinekolojik muayene, poliklinik, ağız-diş kliniği, laboratuar ve acil hizmetlerinin verildiği araç daha çok kırsal kesimdeki vatandaşlara ulaşacak" denildi.

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