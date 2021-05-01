Van'da tam kapanmanın ikinci gününde sessizlik hakim

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbir kararları çerçevesinde tam kapanmanın uygulandığı ikinci günde de Van'ın cadde ve sokakları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni korona virüs tedbir kararıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da Perşembe saat 19.00'dan başlayan 17 günlük tam kapanma süreci sürüyor. Korona virüs salgınındaki vaka artışı dolayısıyla tüm ülkede geçerli olacak tam kapanma süreci uygulanmaya konulmuştu. 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek olan tam kapanma uygulamasının ikinci gününde Van'ın birçok cadde ve sokakları boş kaldı.

Devam eden tam kapanmada cadde ve sokaklar kısıtlamadan muaf olanlara kalırken, polis ekipleri ise birçok noktada denetimlerini sürdürüyor.