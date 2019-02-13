Van'da ‘Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti' toplantısı

Valilik Hüsrev Paşa Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Sinan Aslan, proje ortağı ilçelerin kaymakamları, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Proje Uzmanı Ziraat Mühendis Yusuf Taşkın, projenin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul edildiğini söyledi. Taşkın, projenin amacı, içeriği, uygulama alanı, bütçesi gibi çeşitli konularda Vali Bilmez ve katılımcılara sunum eşliğinde bilgi aktardı.

Toplantı sonunda, projeyle ilgili kurumlar arası görüş alışverişi yapılırken, bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar karara bağlandı.

Vali Mehmet Emin Bilmez, projenin önemli olduğunu, başarıyla uygulanması halinde Van'a büyük bir katma değer katacağına dikkat çekerek, hayırlı olmasını diledi.