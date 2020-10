Van'da ‘Tarımsal Araştırma ve Eğitim Enstitüsü' kuruluyor

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Türkiye ortalamasının üstünde zengin bir potansiyele sahip olan Van'ın küçükbaş hayvan varlığında birinci sırada olduğunu belirterek, “Van Tarımsal Araştırma ve Eğitim Enstitüsünün Van Gölü ve Zap havzalarına kısa, orta ve uzun vadede çok önemli bilimsel katkıları olacak” dedi.

Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ile Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş'ın bulunduğu heyet, Ankara'da bir dizi temas ve ziyarette bulunarak Van'ın sorunlarını ve çözüm önerilerini ilgili Bakanlara ve yetkililere iletti. Van Milletvekili Abdulahat Arvas tarafından gündeme getirilen ve kurulması teklif edilen Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul edildi. Bakanın talimatı ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünde (TAGEM) Van'a kurulması planlanan araştırma enstitüsü ile ilgili geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi. TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik başkanlığında, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının da hazır bulunduğu toplantıda enstitünün amacı, kapsamı ve kuruluşu ile ilgili konular değerlendirildi.

Yapılan değerlendirme toplantısında Bitlis, Muş, Ağrı ve Hakkâri illerine de hitap edecek Van Tarımsal Araştırma ve Eğitim Enstitüsünün kurulması planlandı. Coğrafi ihtiyaçlar göz önüne alınarak enstitü bünyesinde hayvansal, bitkisel, hayvan sağlığı, bitki sağlığı, su ürünleri, çayır-mera ve yem bitkileri, tıbbi aromatik bitkiler ile eğitim ve yayım bölümlerinin açılması kararlaştırıldı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliği ile yönetilecek süreçte ilk etapta enstitünün kuruluş yeri olarak alternatifli seçenekler tespit edilerek Bakanlığa bildirilecek, TAGEM Genel Müdürlüğü de yer seçimi için teklif edilen alanları yerinde inceleyerek en uygun kararı vereceği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milletvekili Arvas, Van Tarımsal Araştırma ve Eğitim Enstitüsünün Van Gölü ve Zap havzalarına kısa, orta ve uzun vadede çok önemli bilimsel katkıları olacağını belirterek, “Bölgeye özgü yapılacak bilimsel araştırmalarla birlikte ıslah projeleri ile hayvancılıkta verim artışı sağlanacak, yüksek rakım nedeniyle özellikle tohumculuk ve fidan yetiştiriciliği konusunda ideal bir coğrafya olan bölgemiz ön plana çıkacak, uzman kişiler tarafından yapılacak yeni Ar-Ge çalışmalar ile yeni türler keşfedilecek. Bütün bunlarla birlikte tarım sektöründe uzun soluklu sürdürülebilir bir kalkınma hamlesinin temeli atılmış olacak ve kümülatif ekonomik katkı çok yüksek olacaktır” dedi.

“Tarımsal Araştırma ve Eğitim Enstitüsü gelecek adına çok önemlidir”

Milletvekili Arvas, Van Gölü ve Zap havzalarında bulunan illerin özellikle küçükbaş hayvancılığı, mera varlığı ve yem bitkileri gibi başlıca alanlarda tarım sektöründe göreceli bir üstünlüğe sahip olduğunu da dile getirerek, “Türkiye ortalamasının üstünde zengin bir potansiyele sahip olan Van, küçükbaş hayvan varlığında birinci sıradadır. İlimiz arazi varlığının yüzde 62'sini çayır ve meralar oluşturmaktadır. Van'daki mera varlığı ülkemizin toplam mera varlığının yüzde 10'unu oluşturmaktadır. Van'da bitkisel üretim çoğunlukla yem bitkileri üretimine dayanmaktadır. 106 bin 117 hektar alanda yem bitkileri ekimi yapılmaktadır. Türkiye genelinde korunga üretiminde birinci, yonca üretiminde ikinci sıradayız. Dolayısıyla genel olarak tarım sektörü ilimizin en önemli iktisadi sektörü olma potansiyeline sahiptir. Avantajlı olduğumuz tarım sektörünü bilimsel araştırmalarla geliştirip, sahip olduğumuz biyolojik bir servet olan Norduz koyununu koruyarak ve ıslah ederek verimi artırırsak, zengin floramız ve endemik türlerimizi değerlendirirsek hep birlikte kazanırız ve kalkınırız. Tarım ve Orman Bakanımızdan olurunu aldığımız, TAGEM ile yaptığımız toplantı ile kararlaştırdığımız Tarımsal Araştırma ve Eğitim Enstitüsü gelecek adına çok önemlidir. Kalkınmada rol model olan enstitü, inşallah tarım sektörümüz için hayırlara vesile olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Araştırma enstitüsü vatandaşı pozitif etkileyecek ve teşvik edecektir”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilli Mehmet Emin Bilmez de, üretim faktörlerinden biri olan toprağı aynı zamanda tarımsal faaliyetlerin de ana kaynağını oluşturduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“İlimizin yüz ölçümü 21 bin 334 dekar olup, yarısından fazlası mera olarak kullanılabilecek niteliktedir. Bugüne kadar bölgede bir araştırma enstitüsünün kurulmamış olması aleyhte olmuştur. Bilimin ışığında bölgenin sahip olduğu zengin potansiyel doğru yönlendirilirse tarımsal üretim artacak, bölgenin rekabet gücü artacaktır. Tarımsal araştırma enstitüleri, tarım sektöründe pazar talepleri doğrultusunda ıslah, verim ve kaliteyi geliştirmek için büyük bir öneme sahiptir. Van merkezli bölgede kurulacak bir tarımsal araştırma enstitüsü de bölgenin sahip olduğu kaynakları azami düzeyde değerlendirecek, teşvik edecek ve kalkınmaya vesile olacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü işbirliği ile uygulanacak ‘Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesi ile çiftçilerimize, üreticilerimiz 100 TL'ye kadar faizsiz kredi kullanma fırsatı sunuldu. 150 bin TL'ye kadar kullanılabilecek kredi için 7 yıl vade imkânı sağlandı. Pandemi süreci ile birlikte tersine göçün hızlandığı, köye dönüşe ilginin arttığı bu dönemde araştırma enstitüsü vatandaşı pozitif etkileyecek ve teşvik edecektir. Bölgesel sorunların çözümü için gayret gösteren Van Milletvekilimiz Abdulahat Arvas'a ve katkılarınızdan dolayı sizlere Van halkı adına teşekkür ediyorum.”

“Veteriner ve ziraat fakültelerinde güçlü kadrolara sahibiz”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise bölgenin ve Van'ın önemli tarımsal üretim konusunun hayvancılık olduğunu belirterek, “Van'da hayvansal üretim, toplam tarımsal üretimi değerinin yüzde 91'ini oluşturmaktadır. Bu oran ülke ortalamasının iki katından fazladır. Arazi yapısı, iklim koşulları, bitki örtüsü ve geniş mera alanlarının sağladığı imkanlarla bölge halkının sosyo-ekonomik durumu, Van'da tarım ve hayvancılık her zaman ön planda tutmuş, ancak geleneksel anlayış, barınak yapısı, besleme metodu, ölüm oranlarının yüksek olması gibi nedenlerle verim her dönem düşük olmuştur. Tarımsal araştırma enstitüsü ve uhdesinde kurulacak bölümler verim artışı, araştırma, geliştirme ve doğru yönlendirme konusunda önemli katkılar sunacaktır. Köklü bir üniversite olarak konusuna hakim uzman akademisyenlerimiz var. Veteriner ve ziraat fakültelerinde güçlü kadrolara sahibiz. Tarım sektöründe her türlü işbirliği ve Ar-Ge çalışmalarına katkı sağlayabiliriz. İlimizin önemli gen kaynaklarından biri olan Norduz koyunu ile ilgili üniversitemiz bünyesinde Norduz Koyunu ve Keçisi Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (NORMER) var. Dünyada sadece Gürpınar ilçemizde yetiştirilen Norduz koyunu ile ilgili çalışmalarımız burada devam ediyor. Yatırım programı aşamasında olan ‘Hayvan Hastanesi' projemiz var, inşallah 2021 yılında başlayacağız. Teorik ve pratik olarak tarımsal altyapısı güçlü bir üniversiteyiz, işbirliğine hazırız. Bu konudaki çabasından ötürü ve bu önemli projede bizleri sizlerle bir araya getirmesinden dolayı Van Milletvekilimiz Abdulahat Arvas'a teşekkür ediyorum. Tarımsal araştırma enstitüsü kuruluş toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.