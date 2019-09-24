Van'da ‘Taşımalı Eğitim ve Okul Servisleri Güvenliği Toplantısı' yapıldı

Tuşba Ahmed-i Hani Anadolu Lisesinde gerçekleşen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Kemal Mescioğlu, Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı M. Emin Tuğrul, Trafik Denetleme Şube Müdürü Tanju Özmen, ilçe milli eğitim müdürleri ile ilgililer katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Van genelinde 72 bin 150 öğrencinin taşımalı eğitim gördüğünü belirterek, taşımalı eğitime yönelik okul servis güvenliği için düzenlenen toplantının öneminden söz etti. Taşımalı eğitimde servis şoförlüğünün basit bir iş olmadığını, geleceğin teminatı çocukların güvenliğinin söz konusu olduğunu belirten Tevke, “Çocukların servislerde güvenliğinin sağlanması, zafiyet oluşturabilecek noktaların giderilmesi, yılsonuna kadar çocukların burnunun bile kanamaması için alınan ve alınması gereken tedbirler ve çocukların sağlıklı ve güvenli taşınması konularını ele alacağız. Bu yıl ilk defa plaka, servis şoförü, hatta şase numarasına kadar gereken bilgiler emniyete bildirilecek. Gereken kontrolleri hep birlikte yapacağız. Aksaklık olması halinde gereken yapılacaktır. Okul servisleri sadece öğrencilere tahsis edilmiştir. Bu anlamda bunu ihmal edenlere yönelik taviz kesinlikle verilmeyecek ve cezai müeyyideler uygulanacaktır” dedi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Aydın Acarsoy, taşımalı eğitim ile ilgili istatistiki sunum yaparken, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Talat Toy ise öğretmenevleri tarafından öğrencilere verilen sıcak yemek konusunda sunum yaptı.

Sunumların ardından katılımcılar karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.