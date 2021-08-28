Van'da taşların arasında saklanmış 2 kilogram reçine esrar ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu araziye gizlenmiş vaziyette 2 kilogram reçine esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında araziye uyuşturucu madde gizlendiği bilgisi alın Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Ağustos 2021 tarihinde uyuşturucu madde arama köpeği ‘Paten' ile Çaldıran ilçesi kırsalında arama yaptı. Yapılan aramada taşlarla gizlenmiş vaziyette 2 kilogram reçine esrar maddesi ele geçirildi.