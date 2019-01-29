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Van'da "Tatile Merhaba" etkinliği

VAN (İHA) – Van Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde olan Van Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocuklar için "Tatile Merhaba" etkinliği düzenlendi.

VAN (İHA) – Van Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde olan Van Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar için "Tatile Merhaba" etkinliği düzenlendi.


Van Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir'i ziyaret eden Van Ahbap Grubu, çocukların çok keyifli bir gün geçirmelerini sağlamak amacıyla "Tatile Merhaba" etkinliğini düzenlemek istedi. Gelen talebin ardından faaliyetlerini planlayan Van Ahbap Grubu, gün boyunca program kapsamında çocuklara masal okuyup masal kahramanlarını canlandırma, yüz boyama, tiyatro, şarkı ve çeşitli eğitici ve öğretici faaliyetlerde bulundu.


Keyifli geçen günün ardından çocuklara veda eden grup, faaliyetlerine il müdürlüğünün koordinasyonuyla yıl boyunca devam edeceklerini ifade ettiler.

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