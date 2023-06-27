Van'da tatlı ve lokum imalathaneleri denetlendi

Kurban Bayramı öncesi Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan denetimler devam ediyor. Zabıta ekipleri kent genelindeki tatlı ve lokum imalathaneleri başta olmak üzere kasaplar, pastaneler ve unlu mamullerin satış noktalarını denetledi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlere gıda mühendisleri de eşlik etti.

Yapılan denetimlerde genel hijyen kuralları, ürünlerin son tüketim tarihleri, üretim yapılan alanların temizliği, eldiven, bone kullanımı, ilaçlama ve iş yeri ruhsatları kontrol edildi. Denetimlerde işletmelerde görülen eksiklikler için denetim ve ikaz formu düzenlenirken, işletme sahipleri de uyarıldı.