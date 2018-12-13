İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da “Tavşan Aranıyor” oyunu sahnelendi

Bugüne kadar başta Londra ve Edinburg olmak üzere Avrupa’da 400 defadan fazla sahnelenen “Tavşan Aranıyor” çocuk oyunu Türkiye turnesi kapsamında Van’da sahnelendi.

Bugüne kadar başta Londra ve Edinburg olmak üzere Avrupa'da 400 defadan fazla sahnelenen “Tavşan Aranıyor” çocuk oyunu Türkiye turnesi kapsamında Van'da sahnelendi.


TEGV Feyyaz Tokar Eğitim Parkında 300 çocuğun katılımıyla sahnelenen oyun büyük ilgi gördü. Türkiye'den Atta Festival ve Hollanda'dan BonteHond Tiyatro grubunun ortak çalışması olan oyun, Türkçe sahneleniyor. Oyunda 3 polis dedektifi hapisten kaçan yaramaz bir tavşanı aramasını anlatan oyun, çocuklar tarafından keyifle izlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.