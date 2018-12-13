Van'da “Tavşan Aranıyor” oyunu sahnelendi

Bugüne kadar başta Londra ve Edinburg olmak üzere Avrupa'da 400 defadan fazla sahnelenen “Tavşan Aranıyor” çocuk oyunu Türkiye turnesi kapsamında Van'da sahnelendi.

TEGV Feyyaz Tokar Eğitim Parkında 300 çocuğun katılımıyla sahnelenen oyun büyük ilgi gördü. Türkiye'den Atta Festival ve Hollanda'dan BonteHond Tiyatro grubunun ortak çalışması olan oyun, Türkçe sahneleniyor. Oyunda 3 polis dedektifi hapisten kaçan yaramaz bir tavşanı aramasını anlatan oyun, çocuklar tarafından keyifle izlendi.