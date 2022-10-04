Van'da tedavileri tamamlanan 300 yabanî hayvan doğaya bırakıldı

Van'da yaklaşık 300 yabani hayvan, tedavileri yapıldıktan sonra doğal yaşam almalarına bırakıldı.

Yaban hayatındaki sürekliliğin devam etmesi ve hayvanların korunması amacıyla çalışmaların yürütüldüğü Van YYÜ Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde tedavi gören yaklaşık 800 yaban hayvanından 300'ü yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde program düzenlendi. Veteriner Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin de katıldığı programa merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, yaban hayatı ve yaban hayranlarının tedavi e rehabilitasyon sürecini anlattı. Etkinlikte öğrencilerle birlikte tedavisi yapılan yaban hayvanları doğaya salındı.

Konu ile ilgili açıklama yapan merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, Van Gölü havzasındaki yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilenmekte ve sorunların çözüp doğal hayata bırakmakta. Böylece ekolojik dengenin devamında büyük katkı sağlamakta. Bugün de '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü' nedeniyle Veteriner Fakültesi öğrencileri ve vatandaşlarımızla beraber bugünün anlamına ve önemine binaen tedavi ettiğimiz hayvanları doğaya saldık. Tedavi ettiğimiz bir kısım hayvanı da Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim ettik. Bir Akbaba Hakkari'ye gönderdik. Bir leylek, bir kızıl çaylak ve bir Saz Delicesi Erçek Gölü havzasına gönderdik. Kendi bahçemizde de 1 Kızıl Şahin ve 4 tane güvercini doğayla buluşturduk. Bu sene Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine 800'e yakın her türde, her yaşta yaban hayvanı geldi. Bunların bazılarına kreş hizmeti verdik. Bazısında kırık tedavisi yaptık. Kısacası bir şehir hastanesi tarzında bölgeye hizmet eden bir rehabilitasyon merkezi hizmeti verdik. Tedavisini yaptığımız 300'e yakının hayvanı doğaya tekrar kazandırdık" dedi.