Van'da tefecilere operasyon: 14 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, birtakım ihbar ve şikayetler üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldığı belirtildi. 3 aylık çalışma neticesinde kentte faaliyet gösteren oto galeri sahiplerinin ticari faaliyet görüntüsü altında “tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, baskı ve cebirle tahsilat” yaptıkları tespit edilen 15 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken; ikamet, iş yeri ve üst aramalarında ise 3 adet tabanca, 1 adet otomatik tüfek, 1 adet gaz bombası, çok sayıda fişek ve senet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemlerinin devam ettiği belirtildi.