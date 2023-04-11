Van'da “Televizyon Dizileri Karşısında Sinema” konulu söyleşi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın himayelerinde başlatılan Akademi Van Projesi bünyesinde yönetmen İsmail Güneş gençlerle bir araya gelecek.

Çocuk ve gençlerin kültürel ve sportif yönlerinin gelişimi için birçok yeni projeyi hayata geçiren Van Büyükşehir Belediyesi; ünlü ressam, yönetmen, şair, yazar ve sanatçıları gençlerle buluşturmaya devam ediyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın himayelerinde başlatılan Akademi Van Projesi bünyesinde yönetmen İsmail Güneş, “Televizyon Dizileri Karşısında Sinema” konusu üzerinde 12 Nisan Çarşamba günü saat 13.30'da Van İpekyolu Gençlik merkezi ve yine aynı gün 16.30'da üniversitenin Genç Ofisinde gençlerle bir araya gelecek.

Söyleşi şeklinde yapılacak olan programda yönetmen İsmail Güneş gençlere bilgilerini aktaracak.

2 ayrı program şeklinde yapılacak olan söyleşiye herkesin davetli olduğu belirtildi.