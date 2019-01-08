Van'da ‘Temel Afet Bilinci ve Deprem' eğitimi

Van Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) uzmanları tarafından İpekyolu, Edremit, Tuşba ve Erciş gençlik merkezlerinde çalışan personel ve gençlere yönelik ‘Temel Afet Bilinci ve Deprem' eğitimi verildi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) arasında yapılan işbirliği doğrultusunda; İpekyolu, Tuşba, Edremit ve Erciş ilçelerindeki gençlik merkezlerinde teorik ve uygulamalı olarak deprem ve yangın eğitimleri verildi. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İpekyolu, Tuşba, Edremit ve Erciş gençlik merkezlerine AFAD uzmanları tarafından ‘temel afet bilinci, yangın ve deprem anında yapılması gerekenler' hakkında teorik ve uygulamalı olarak eğitimler verildi. Eğitim kapsamında gönüllü gençlere "afet ve acil durum nedir, ekip nedir, arama ve kurtarma ekibinin oluşturulması, afet ve afetzede psikolojisi, arama malzemelerinin tanıtımı ve uygulaması, yaralı taşıma teknikleri, yangın nedir, yangın söndürme yolları" konularında uygulamalı eğitimler verildi.

Verilen eğitim sonrası açıklamalarda bulunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) arasında yapılan işbirliği sonucunda İpekyolu, Tuşba, Edremit ve Erciş gençlik merkezlerimizde çalışan personel ve gençlerimize yönelik AFAD ekiplerince; AFAD'ın tanımı, görev ve sorumlulukları, afet öncesi alınması gereken tedbirler, afet sırasında hangi doğru davranış modellerinin uygulanacağı ve afet sonrasındaki ilk 72 saatte neler yapılması gerektiği konusunda eğitimlerimiz verilirken; bu eğitimlerimizin yanı sıra afet çantasının önemi ve ilimizin yakın bir zamanda geçirmiş olduğu depremi yaşayan biz bireylerin deprem ve afetlerdeki sorumluluklarımızın günlük yaşamımızdaki aile afet planı gibi birçok farklı konuları bugün ki eğitim ile gençlerimize aktararak, bu konularda yeni bilgi ve beceriler kazanmalarını sağladık. Toplum olarak her bir bireyin katılması ve bilmesi gereken bu güzel eğitimi personel ve gençlerimize sunan Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğümüze, AFAD uzman ekibimize ve emeği geçen bütün herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.