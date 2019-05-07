Van'da ‘Temel Dini Bilgiler Yarışması' il finali

Van İl Müftülüğü tarafından Kur'an kursları öğrencileri arası “Temel Dini Bilgiler Yarışması” yapıldı.

Kur'an kurslarına katılımı artırmak, Kur'an kurslarında okuyan öğrencileri itikat, ibadet, ahlak ve siyer gibi temel dini bilgileri öğrenmeye teşvik etmek amacıyla Kur'an kursları öğrencileri arası il geneli “Temel Dini Bilgiler Yarışması İl Finali”yapıldı. Van İl Müftülüğünde yapılan yarışma sonucunda erkek Kur'an kursu öğrencileri arasındaki yarışmada Tuşba ilçesi Şeyh Müşerref Kur'an Kursu öğrencisi Ercan Can,

Kadın Kur'an kursu öğrencileri arasındaki yarışmada ise İpekyolu ilçesi Aişe-i Sıddıka Kız Kur'an Kursu öğrencisi Sevda Bakır birinci seçildi.