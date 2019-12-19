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Van'da ‘Temel Yenidoğan Bakım Eğitimi' verildi

Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kadın Üreme Sağlığı Birimi tarafından “Temel Yenidoğan Bakımı Eğitim Programı” düzenlendi.


İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olan bebek ölümlerinin önlenmesine yönelik Bakanlıkça çeşitli programlar yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Yenidoğan ölümlerini azaltabilmek için yüksek teknolojiye dayanan, uzman ağırlıklı yenidoğan bakımının yanı sıra temel yenidoğan bakım hizmetlerinin de geliştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda ülke genelinde yenidoğan bakımında standardizasyonu ve güncel bilgilerin kullanılmasını sağlamak amacıyla ‘Temel Yenidoğan Bakımı Eğitim Programı' yürütülmektedir. Bu program kapsamında Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kadın Üreme Sağlığı Birimi tarafından 17-18 Aralık tarihlerinde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eğitim programı yapıldı. Program kapsamında yenidoğana eli değen tüm sağlık personeline yönelik 2 günlük hizmet içi eğitimde, yenidoğana yönelik yürütülen pek çok program bütünlük içinde sunulmuş olup sağlık personelinin bu konuda bilgi ve becerisinin artırılması hedeflenmiştir” denildi.

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