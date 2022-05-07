Van'da terör operasyonu: 13 gözaltı

Van'da FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, bunlardan 2'si ise tutuklandı.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Terörle Mücadele Harekatı çerçevesinde bir çalışma yapıldığı belirtildi. Valilik açıklamada, "01-30 Nisan 2022 döneminde (17) küçük ve orta çaplı operasyon icra edilmiş olup icra edilen faaliyetlerde; (2) adet AK-47 Kalaşnikov P.Tf.,(1) adet mauser M1 piyade tüfeği, (146) adet AK-47 Kalaşnikov P.Tf.fişeği, (66) adet Mauser P.Tf.fişeği, (23) adet G3 P.Tf.fişeği, (6) adet AK-47 Kalaşnikov P.Tf. şarjörü, (2) adet El Bombası, (123) adet PKM fişeği, (1) adet RPG-7 Roketatar mühimmatı, (2) adet Keskin Nişancı Tüfeği şarjörü, (2) adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, (1) adet ruhsatsız av tüfeği, (11) adet av tüfeğine ait mühimmat, (9) adet tüp, (1) adet siyah şemsiyeye tuzaklanmış EYP, (110) Metre tel ve bir miktar EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmiştir. 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım/Yataklık Etmek, PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçlarından (11) , FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olma suçundan (2) olmak üzere toplam (13) şahıs hakkında adli işlem yapılmış olup (2)'si tutuklanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.