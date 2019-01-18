Van'da terör operasyonu: 13 tutuklama

Van'ın Erciş ilçesinde “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etmek” şüphesiyle gözaltına alınan 20 kişiden 13'ü tutuklandı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında; 15 Ocak günü saat 06.30'dan itibaren “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etmek” suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan şahıslara yönelik Erciş ilçesindeki 20 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınan 20 şüpheliden 13'ü sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. 6 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilirken, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.