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Van'da terör operasyonu: 2'si güvenlik korucusu 4 gözaltı

Van’da PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda 2’si güvenlik korucusu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda 2'si güvenlik korucusu 4 şüpheli gözaltına alındı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım ve Yataklık Etmek' suçundan 1'i güvenlik korucusu, 1'i gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere 5 işbirlikçi şahsa yönelik 2 Haziran 2021 tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 1 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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