Van'da terör operasyonu: 3'ü muhtar, biri korucu başı 8 gözaltı

Van ve Siirt'te PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü muhtar, biri korucu başı 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Van ve Siirt'te 9 hedef şahsa yönelik Başkale ilçesinde 3'ü aktif görevde muhtar ve biri aktif görevde olan korucu başı, Gürpınar ilçesinde biri eski mahalle muhtarı olmak üzere 2 kişi, İpekyolu ilçe merkezinde 1 ve Siirt ilinde 1 olmak üzere 27 Kasım 2020 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 1 şüphelinin yakalama çalışması sürüyor. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.