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Van'da terör operasyonu: 8 gözaltı

Van’da polis ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da polis ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “23 Ocak 2018 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; PKK/KCK silahlı terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet yürüten, mali destek sağlayan ve günümüz itibariyle kırsaldan dönen şüphelilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda; M.T., Ş.A., D.K., F.D., İ.D., E.Ş., M.D. ve M.D. isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında; 1 adet kurusıkı tabanca, 10 adet kurusıkı fişeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir” denildi.

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