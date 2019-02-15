İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da terör operasyonu: 8 gözaltı

Van’da eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, terörist başı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 tarihinde yakalanmasının yıldönümünü bahane ederek mahalle ve sokak eylemlerine yönelik taş, molotof, havai fişek ve EYP kullanmak suretiyle eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 8 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. 8 şüpheli gözaltına alınırken; ikamet, iş yeri ve üst aramalarında ise 1 adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.