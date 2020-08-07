Van'da terör operasyonu

Van'ın İpekyolu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda silah ve el bombası ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla İpekyolu ilçesi Bakraçlı Mahallesi kırsalında 7 Ağustos 2020 tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon neticesinde 1 adet AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 2 adet sabit telsiz ve bir miktar fişek ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.