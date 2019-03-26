İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da terör örgütü işbirlikçilerine yönelik operasyon: 16 gözaltı

Van’ın Çatak ilçesinde terör örgütü işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çatak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek olarak 26 Mart 2019 günü, PKK/KCK terör örgütünün işbirlikçisi oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyon sonucunda 16 şüpheli gözaltına alınırken, işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.