Van'da Tiba Akademi kuruldu

Van'da Tiba Akademi Kuaför ve Güzellik Salonu kuruldu.

Van'da kuaförlük mesleğine uzman yetiştirmek amacıyla Tiba Kozmetik sahibi Tevfik Sevim ve Bayan Kuaförü Muhteber Samur tarafından Tiba Akademi Kuaför ve Güzellik Salonu kuruldu. İpekyolu ilçesine bağlı Hafıziye Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde kurulan akademinin kuruluş amacının meslektaşlarının kendilerini geliştirecekleri imkanı sunmak olduğuna değinen Tiba Akademi kurucularından Tevfik Sevim, 22 yıldır sektörde olduğunu ifade ederek, “Daha önce sürekli eğitimlerimizi, seminerlerimizi otellerde veriyorduk. Zamanla bu eğitimlerimiz otellere sığmadığı. Biz de artık kendi akademimizi kurmak istedik. Bu şekilde Tiba Akademi'yi kurduk” dedi.

MYK bünyesinden açılan Tiba Akademisi'nin kentteki güzellik salonları başta olmak üzere bay ve bayan kuaförlere büyük imkanlar sunduğunu dile getiren Sevim, “Burada iş yeri açma belgesi, kuaförlük belgesi, güzellik salonlarına yönelik uzman estetisyen belgeleri veriyoruz. Bunun için resmi olmamız gerekiyordu. Bu çerçevede Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) şubeliğini aldık. Daha önce meslektaşlarımız bu belgeyi almak için il dışına çıkıyordu. Yol parası konaklama derken birçok zorluk çekiyordu. Ama artık meslektaşlarımızın dışarıya gitmesine gerek kalmadı” ifadelerini kullandı.

Tiba Akademi'nin sadece Van'a değil bölgeye hitap ettiğini belirten akademi kurucularından Muhteber Samur ise “Akademimiz sadece Van'a değil Ağrı, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Muş'taki meslektaşlarımıza da hizmet verecek. Oralardan gelen meslektaşlarımızı burada ağırlıyoruz. Eskiden sertifika veriyorduk şimdi artık resmi belge veriyoruz” dedi.

Van'da yaklaşık 500 bay ve bayan kuaför salonunun olduğuna dikkat çeken Samur, “Yeni olmamıza rağmen meslektaşlarımızın akademiye ilgisi güzel. Biz burada sadece güzellik salonlarına değil bay ve bayan kuaförlere yönelik de eğitimler vereceğiz. Burada türban tasarımı, topuz eğitimleri, saç kesimi, protez tırnak gibi eğitimleri vereceğiz. Bunun yanında cilt bakımı, dermatoloji, lazer, erkek ve bayan kuaförlük eğitimi, kalıcı makyaj eğitimlerini vereceğiz. Bunun için de Türkiye'nin en ünlü eğitmenlerini Van'a getireceğiz. Bu anlamda akademinin ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.