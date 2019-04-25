Van'da tiyatro oyunu büyük beğeni aldı

Van'da Keyif Organizasyon tarafından düzenlenen ‘Büyük Sürpriz' adlı tiyatro oyunu izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Van Devlet Tiyatrosunda düzenlenen, Cantuğ Turay, Osman Karakoç ve Begüm Topçu Turay'ın oynadığı ‘Büyük Sürpriz' adlı iki tiyatro oyunu izleyicilerden büyük beğeni aldı. Salonu hınca hınç dolduran tiyatro severler, oyuncuların performansını bol bol alkışladı. Oyun öncesinde nasıl bir performans sergileneceği hakkında bilgiye sahip olmadıklarını ifade eden tiyatro severler, oyun sonrasında ise sergilenen performansı çok beğendiklerini söylediler. Devlet tiyatrosunun Van'da olmasının çok büyük bir avantaj olduğunu ifade eden tiyatro severler, “Van'da bu tür sosyal kültürel etkinliklerin olması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Şu anda burada çok özel bir durum var. Artık tiyatro ve sinema kültürüne alışık bir toplum olmaya başladık. Bu tür sosyal ya da kültürel etkinlikler gençliğimiz arasındaki illegaliteyi de mutlak süratle asgari seviyeye indirecektir. Bu anlamda çok mutluyuz ve çok seviniyoruz” dediler.

Tiyatro oyununu çok beğendiğini belirten Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli ise, “Van'da bu tarz kültürel faaliyetlerin olması çok kıymetli. Öncelikle organizasyon firmasına ve beraberinde Vanlıları bu tarz organizasyonlarda buluşturduğu için Van Devlet Tiyatrolarının yönetimine teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir oyundu. Komedi türündeki oyunu sanatçılarımız da çok güzel icra ettiler. Katılım da güzeldi. Çok keyifli ve eğlenceli bir durumdu. Ben bu anlamda bütün Vanlıları oyunu izlemeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Keyif Organizasyon sahibi Sami Çiçek de Van'da kültür ve sanat organizasyonlar gerçekleştirdiklerini dile getirerek, “Tiyatro oyunumuza katılım güzel oldu. Hem oyuncularımız hem de izleyicilerimiz gayet memnun ayrıldılar. Bizler bundan sonra da bu tür etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Yeni sezonda yeni oyunlarla seyircilerimizin karşısına çıkacağız” diye konuştu.