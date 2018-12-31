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Van'da ‘tombala' operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, 38 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı.


Van İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların yeni yılı huzur ve güven ortamında geçirmelerine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Bu kapsamda Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kurubaş Mahallesi'ndeki bir iş yerinde tombala oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Gerçekleştirilen operasyonda, 38 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı.


Jandarma ekipleri tarafından kumar oynayan şahıslara idari yaptırım uygulanırken, iş yeri sahibi hakkında ise ‘Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak' suçundan adli işlem gerçekleştirildi.


Yetkililer, vatandaşın huzur ve güven ortamı içerisinde yeni yıla girmeleri maksadıyla önleyici faaliyetlere aralıksız devam edileceğini belirttiler.

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