Van'da toplu taşımayı rahatlatacak projede uygulamaya geçildi

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan ‘Özel Halk Otobüsleri Dönüşüm Projesi'nde uygulama aşamasına geçildi.

Van kent merkezinde 45 güzergâhta hizmet veren 104 adet halk otobüsünün dönüştürülmesi ile ilgili projede önemli bir mesafe kat edildi. Dönüşüm çalışmalarının son hızla devam ettiği proje ile şu ana kadar 18 araca uygunluk belgesi verilerek, ruhsat ve tescil işlemleri yapıldı. Diğer araçlarında tescil işlemleri sürüyor. Yine proje kapsamında güzergâhlara eklenecek olan 40 yeni araç için de 26 Şubat 2020'de ihale yapılacak.

Van Büyükşehir Belediyesinde Aralık 2019'da gerçekleştirilen Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağan toplantısında alınan kararla özel halk otobüslerinin yerine dönüşümleri gerçekleştirilen 17 koltuklu, 1 engelli ve 3 ayakta yolcu taşıma kapasiteli minibüs tipi otobüsler; daha modern görünümü, hızlı hareket kabiliyeti, konforu ve yol yükünü hafifletme özellikleriyle ön plana çıkıyor.